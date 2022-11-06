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Sky News: из-за высокой инфляции британцы распродают вещи и питаются в кредит

Анна Касаткина
09:00 06.11.2022
Кредитными картами начали оплачивать продукты четверть участников проведенного по заказу телеканала опроса.
Sky News: из-за высокой инфляции британцы распродают вещи и питаются в кредит
© Фото: Dinendra Haria, Keyston PressAgency, GlobalLookPress
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Более четверти жителей Великобритании из-за сильнейшей инфляции вынуждены пользоваться кредитным картами для покупки продуктов питания. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные опроса.

Социологическое исследование  по заказу телеканала опросила компания Ipsos, пишет RT.

Согласно данным опроса, более 25 процентов участников признались, что стали пользоваться кредитными каратами в продуктовых из-за быстрого роста цен. Еще четверть рассказали о том, что им приходится продавать личные вещи. Пропускают приемы пищи ради экономии 24 процента британцев, а пятая часть занимает деньги у близких.

Телеканал отмечает, что высокий уровень закредитованности населения вызывает тревогу на фоне политики британских властей, которая направлена на повышение ключевой ставки.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал приоритетом своей политики борьбу с инфляцией. В то же время он отметил, что правительство не может решить все проблемы своих граждан.

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