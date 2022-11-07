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Украинские боевики обстреляли центр Донецка

Алиса Краузе
04:37 07.11.2022
Украинские боевики ударили по центру Донецка артиллерией «натовского» калибра.
Украинские боевики обстреляли центр Донецка
© Фото: ЧП ДОНБАСС МАРИУПОЛЬ ДОНЕЦК ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ НОВОСТИ, Telegram
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В ночь на понедельник, 7 ноября, украинские националисты произвели обстрел территории ДНР артиллерией калибра 155-мм, иначе называемого «натовским». От вражеской атаки пострадал центр Донецка.

Как указало представительство Донецкой народной республики в СЦКК, огонь велся из населенного пункта Нетайлово. Всего противник выпустил шесть снарядов. Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.

Днем ранее боевики киевского режима выпустили по столице республики противорадиолокационную ракету AGM-88. Обстрелу подвергся Петровский район города.

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