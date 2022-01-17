Джокович прибыл в ОАЭ после депортации из Австралии

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович рано утром в понедельник, 17 января приземлился в аэропорту Дубая, Объединенных Арабских Эмиратах. Он прибыл в ОАЭ после депортации и Австралии, требовавшей от него вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Чемпиону мужского тенниса Джоковичу так и не удалось побороться за титул на чемпионате Australian Open. Сербский теннисист в австралийском суде утверждал, что ему должно быть позволено остаться в стране и участвовать в соревнованиях с учетом его медицинского отвода из-за перенесенной коронавирусной инфекции в прошлом месяце.

«Не стало сразу ясно то, куда Джокович планирует отправиться дальше. Теннисный турнир The Dubai Duty Free, который Джокович выиграл в 2020-ом году, не начнется до 14 февраля этого года», - сообщает агентство Apnews.

Ранее стало известно, что отец двадцатикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича обратился к Елизавете II с просьбой о помощи его сыну. По словам Срджана, с момента приезда первой ракетки мира в Австралию он подвергается политическому преследованию. Он попросил британскую королеву вмешаться и защитить права человека в Австралии.