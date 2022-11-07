Уничтожить вооружение НАТО: командир батареи реактивной артиллерии назвал текущие задачи в СВО

Как отметил военнослужащий, цели, по которым необходимо открыть огонь, определяются при помощи беспилотников.

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Командир батареи реактивной артиллерии Восточного военного округа с позывным «Лена» перечислил задачи и цели батареи реактивной артиллерии в зоне специальной военной операции на сегодняшний день. По его словам, в момент, когда в обороне националистов найдены бреши, крайне важно поддержать прорыв наших подразделений.

«Сейчас идет наступление, наша задача - это контрбатарейная борьба. При помощи беспилотников определяется цель, координаты передаются нам, мы обрабатываем и открываем огонь. Работаем по натовским образцам вооружения, уничтожаем их», - рассказал военнослужащий.

Ранее командир экипажа вертолета Ка-52 рассказал, по каким целям работают «Аллигаторы» в зоне СВО. О возможной атаке противника экипаж предупреждает установленный на вертолете бортовой комплекс обороны (БКО), который подавляет головки самонаведения уже выпущенных ракет.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.