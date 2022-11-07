Командир экипажа вертолета Ка-52 рассказал, по каким целям работают «Аллигаторы» в зоне СВО

За один боевой вылет «Аллигатор» может нанести несколько ударов по целям.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Командир экипажа вертолета Ка-52 Егор рассказал, как «Аллигаторы» уничтожают позиции украинских националистов в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. В управлении «Аллигатор» способен на элементы сложного пилотажа. Кроме того, за один боевой вылет вертолет может нанести сразу несколько ударов по целям.

«Бывало за один вылет отрабатывали танк и два БТРа, уничтожали технику. В нашем арсенале мастерство и отвага, противник будет разгромлен», - сказал военнослужащий в беседе со «Звездой».

Вместе с тем Егор объяснил, что о возможной атаке экипаж предупреждает установленный на вертолете бортовой комплекс обороны (БКО), который подавляет головки самонаведения уже выпущенных ракет.

«БКО отрабатывает, видит, откуда пошла ракета, также уводит ее, сигнализирует нам об этом, мы делаем маневр по уходу от ракет», - отметил Егор.

Ранее «Звезда» разъяснила, что делает «Аллигатор» одним из лучших вертолетов ВКС РФ. Так, вертолет вполне может выполнять функцию летающего координационного центра и выдавать целеуказания на удалении до 300 километров - целый фронт.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.