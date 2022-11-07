Огненные стрелы: как расчеты РСЗО «Ураган» уничтожают артиллерию националистов

От позиций националистов практически ничего не остается после того, как на них обрушиваются ракеты калибра 220 миллиметров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Реактивные системы залпового огня «Ураган» парами или по одиночке уничтожают артиллерию националистов по всей линии соприкосновения в Донецкой республике.

После нанесения удара экипаж перемещается в район, где его уже ждет заряжающая машина, ведь чтобы поместить увесистые, почти 300-килограммовые ракеты в спецотсеки направляющих, без дополнительного оборудования не обойтись.

От позиций националистов мало, что остается после того, как на них обрушиваются ракеты калибра 220 миллиметров. Противник попросту не успевает вывести свои гаубицы из-под удара огненных стрел. А значит, число попыток боевиков киевского режима задержать наступление наших подразделений в ДНР при помощи ствольной артиллерии существенно сократится.

Немногим ранее «Звезда» показала кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.