Подкрасться, вынырнуть и атаковать: в чем секрет успешных боевых полетов Ка-52

В арсенале «Аллигатора» помимо неуправляемых авиационных ракет есть и противотанковые управляемые, а также 30-миллиметровая автоматическая пушка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в зоне специальной военной операции. В частности, камерой объективного контроля было зафиксировано поражение «Аллигатором» живой силы националистов неуправляемыми ракетами.

Машина способна на элементы сложного пилотажа. Резко в сторону и вниз - именно так вертолет уходит от возможной ответной атаки. На предельно малой высоте вертолет подкрадывается, выныривает и наносит удар по цели. За один боевой вылет их может быть несколько.

В арсенале «Аллигатора» помимо неуправляемых авиационных ракет есть и противотанковые управляемые, а также 30-миллиметровая автоматическая пушка. Применение конкретного вооружения зависит от поставленных боевых задач.

Ранее Министерство обороны России показало, как экипажи Ка-52 уничтожили позиции украинских боевиков. Армейская авиация в ходе проведения спецоперации сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и военные грузы.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.