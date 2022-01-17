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Ученые доказали негативное воздействие шума МКС на работоспособность космонавтов

Марина Крижановская
04:48 17.01.2022
Исследование было проведено на 10 мужчинах с нормальным слухом в возрасте от 26 до 43 лет.
Ученые доказали негативное воздействие шума МКС на работоспособность космонавтов
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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Институт медико-биологических проблем РАН подготовил тезисы к докладу, в которых отражены результаты исследования шума МКС на работоспособность специалистов. Доклад приурочен к 46-ым Академическим чтениям по космонавтике памяти С.П. Королева.

Сообщается, что во время 16 рабочих часов шум на Международной космической станции достигал уровня от 71 до 78 децибел. Во время сна уровень шума составлял от 60 до 62 дБ. В исследовании участвовали здоровые мужчины с нормальным слухом в возрасте от 26 до 43 лет.

«Помимо специфического воздействия на орган слуха, шум оказывает ряд неспецифических (неслуховых) эффектов на организм в целом. Шум может оказывать неблагоприятное влияние на качество операторской деятельности, приводя к снижению эффективной работоспособности», - приводит тезисы ТАСС.

Мужчины слушали широкополосный белый шум уровня звука, равного 85 дБ в течение двух часов. Анализ результатов исследования продемонстрировал нарушение концентрации внимания, «ухудшение направленного внимания добровольцев» и «тенденцию к угнетению процессов оперативной памяти и ее объем».

«Проведенные исследования подтвердили возможность негативного влияния воздействия шума указанных параметров на функциональное состояние центральной нервной системы и качество операторской деятельности», - говорится в тезисах.

Ранее в конце 2021 года российские космонавты нашли возможное последнее место утечки воздуха на МКС. Сообщалось, что средства для устранения негерметичности возможно доставить на МКС на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», после чего космонавты начнут работы по окончательному устранению утечки.

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