© Фото: РИА Новости

Сегодня около часа дня украинские боевики выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелу подвергся Петровский район города. О раненых и погибших, а также о разрушениях в данный момент не сообщается.

Напомним, накануне националисты обстреляли Киевский район Донецка. По нему выпустили 20 ракет из РСЗО «Град».

Кроме того, по городу выпустили шесть снарядов калибром 155 мм.