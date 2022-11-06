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Украинские боевики выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88

Сергей Лебедев
15:08 06.11.2022
Обстрелу подвергся Петровский район города.
Украинские боевики выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88
© Фото: РИА Новости
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Сегодня около часа дня украинские боевики выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелу подвергся Петровский район города. О раненых и погибших, а также о разрушениях в данный момент не сообщается.

Напомним, накануне националисты обстреляли Киевский район Донецка. По нему выпустили 20 ракет из РСЗО «Град».

Кроме того, по городу выпустили шесть снарядов калибром 155 мм.

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