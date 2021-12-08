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Российские инспекторы проверят объект Вооруженных сил Чехии

13:18 08.12.2021
Инспекторы прибудут в Чехию в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Проверка будет произведена сегодня. 
Российские инспекторы проверят объект Вооруженных сил Чехии
© Фото: Ludek Perina, CTK, Globallookpress
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Российские инспекторы проверят объект Вооруженных сил Чехии. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков.

Инспекторы прибудут в Чехию в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Проверка будет произведена сегодня. 

Цель этого и других посещений - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники. 

Инспекторам представят военный объект там, где он обычно располагается в мирное время. Будет проведен брифинг, где российские инспекторы получат информацию от чешского командования. Она будет отражать состояние личного состава и основных систем вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что представители РФ проведут инспекцию на полигонах в Латвии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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