Российские инспекторы проверят объект Вооруженных сил Чехии. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков.

Инспекторы прибудут в Чехию в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Проверка будет произведена сегодня.

Цель этого и других посещений - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники.

Инспекторам представят военный объект там, где он обычно располагается в мирное время. Будет проведен брифинг, где российские инспекторы получат информацию от чешского командования. Она будет отражать состояние личного состава и основных систем вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что представители РФ проведут инспекцию на полигонах в Латвии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров