СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Японская береговая охрана в понедельник, 17 января, вновь сообщила о запуске ракеты со стороны Корейской Народно-демократической Республики (КНДР). Японская сторона предполагает, что это была баллистическая ракета, летевшая в сторону Японского моря (или Восточное море - прим. ред.).

Береговая охрана Японии предупредила рыболовные суда о возможной опасности, поскольку ракета упала в море. Также судам было дано предупреждение не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

«Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря в понедельник, как сообщили южнокорейские военные. Это четвертая демонстрация силы непокорным режимом за этот год», - сообщает издание Yonhap.

Как сообщает издание, на прошлой неделе КНДР предупредила США об «усиленной и более определенной реакции» в связи с недавним наложением новых санкций на шестерых северокорейских лиц, причастных к программе правящего режима по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет.

Ранее северокорейская сторона уже заявляла о проведенных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Согласно опубликованной в СМИ информации, ракета преодолела тысячу километров и точно поразила выбранную цель.