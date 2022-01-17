Врач объяснил смертельную опасность долгого сидения перед телевизором

Врач-терапевт Георгий Сапего пояснил, чем чревато долгое сидение перед телевизором. По его мнению, даже два часа, проведенные за просмотром телепередач, могут вызвать серьезные последствия.

Специалист сообщил, что уже два или три часа, проведенные без движения, могут «значительно повысить риск тромбоэмболии легочной артерии». Он обратил внимание, что поджатые или скрещенные ноги усугубляют ситуацию.

Сапего рассказал, что появляющиеся от застоя крови сгустки крови - тромбы - легче образуются, когда нарушен отток крови из вен.

«Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови. Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает. Если тромбы зацепили только мелкие ветви легочной артерии, то можно вообще ничего не почувствовать и никогда про это не узнать», - рассказал терапевт радио Sputnik.

Он предложил не сидеть перед телевизором длительное время. Но вместо этого предпринять профилактические меры, среди которых отсутствие стесняющей, сдавливающей одежды, плотных, эластичных штанов, отсутствие движения дольше двух-трех часов.

«Каждый час вставайте на пять-десять минут, прохаживайтесь, сгибайте и разгибайте ступни ног, вставайте на носочки, разомнитесь. Если врач уже назначил лекарства для профилактики тромбообразования, то обязательно их принимайте», - отметил терапевт Сапего.

При появлении покраснения ноги, опухания, непонятной одышке или боли в грудной клетке, врач-терапевт посоветовал немедленно обращаться в скорую медицинскую помощь.

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