Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснил смертельную опасность долгого сидения перед телевизором

Марина Крижановская
02:55 17.01.2022
Он посоветовал не оставаться без движения при просмотре телепередач более чем на два часа.
Врач объяснил смертельную опасность долгого сидения перед телевизором
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Врач-терапевт Георгий Сапего пояснил, чем чревато долгое сидение перед телевизором. По его мнению, даже два часа, проведенные за просмотром телепередач, могут вызвать серьезные последствия.

Специалист сообщил, что уже два или три часа, проведенные без движения, могут «значительно повысить риск тромбоэмболии легочной артерии». Он обратил внимание, что поджатые или скрещенные ноги усугубляют ситуацию.

Сапего рассказал, что появляющиеся от застоя крови сгустки крови - тромбы - легче образуются, когда нарушен отток крови из вен.

«Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови. Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает. Если тромбы зацепили только мелкие ветви легочной артерии, то можно вообще ничего не почувствовать и никогда про это не узнать», - рассказал терапевт радио Sputnik.

Он предложил не сидеть перед телевизором длительное время. Но вместо этого предпринять профилактические меры, среди которых отсутствие стесняющей, сдавливающей одежды, плотных, эластичных штанов, отсутствие движения дольше двух-трех часов.

«Каждый час вставайте на пять-десять минут, прохаживайтесь, сгибайте и разгибайте ступни ног, вставайте на носочки, разомнитесь. Если врач уже назначил лекарства для профилактики тромбообразования, то обязательно их принимайте», - отметил терапевт Сапего.

При появлении покраснения ноги, опухания, непонятной одышке или боли в грудной клетке, врач-терапевт посоветовал немедленно обращаться в скорую медицинскую помощь.

Ранее врач-ревматолог назвал причины боли в суставах при изменениях погоды. Так, увеличение болевых ощущений в суставах зачастую вызвано не низкими температурами воздуха, а высоким уровнем влажности и пониженным атмосферным давлением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:42 В стране и мире
Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
20:10 В стране и мире
Глава делегации РФ на переговорах в Вене раскрыл детали блокировки страницы в Facebook
19:13 В стране и мире
Песков рассказал, почему РФ считает необходимым держать войска рядом с Украиной
21:16 В стране и мире
Видео
«Сплошной шок и никакой терапии»: с чем столкнулась Россия в 1992 году после либерализации цен
18:52 В стране и мире
Песков предупредил о постепенном вторжении НАТО на Украину
Популярное
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.