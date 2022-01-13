Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ревматолог назвал причины боли в суставах при изменениях погоды

Анна Назайкина
06:19 13.01.2022
Одной из причиной может послужить уменьшение физической активности в плохую погоду, заявил медик.
Ревматолог назвал причины боли в суставах при изменениях погоды
© Фото: Pexels.com
Читайте нас на:

Увеличение болевых ощущений в суставах зачастую вызвано не низкими температурами воздуха, а высоким уровнем влажности и пониженным атмосферным давлением. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Подмосковья Дмитрий Каратеев.

«Наиболее важные факторы, с которыми связано усиление боли в суставах, — это высокая влажность и низкое атмосферное давление. То есть те факторы, которые связаны с влажной погодой. Это факты обуславливают изменение сосудистого тонуса в организме, в том числе и в области суставов. Это как раз и объясняет, почему боль усиливается», — объяснил эксперт.

Кроме того, неприятные ощущения в суставах могут возникать не только из-за погодных условий, но и из-за хронического раздражения болевых рецептов, отметил Каратаев. Еще одной причиной может стать уменьшение активности в плохую погоду.

«Если действительно имеет место быть значительно усиление боли в суставах, то в этом случае можно принимать дополнительные обезболивающие. Можно пробовать местную терапию — например, мази со стероидными противовоспалительными препаратами, которые достаточно безопасны», — добавил он.

После снижения уровня физической активности в зимнее время у большого количества людей нередко возникают щелчки и хрусты в суставах. Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, в каких случаях нужно бить тревогу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:39 В стране и мире
Видео
Деэскалация или дипломатия: как мировая пресса отреагировала на заседание Совета Россия - НАТО
04:20 В стране и мире
Названы сроки поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19 для подростков
23:54 В стране и мире
Токаев обозначил сроки восстановления Алма-Аты после массовых беспорядков
01:26 В стране и мире
В ВОЗ заявили, что COVID-19 становится эндемичным
00:45 Армия
Видео
Первые прыжки: морпехи ТОФ начали новый учебный год в Приморье
Популярное
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.