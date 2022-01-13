Ревматолог назвал причины боли в суставах при изменениях погоды

Увеличение болевых ощущений в суставах зачастую вызвано не низкими температурами воздуха, а высоким уровнем влажности и пониженным атмосферным давлением. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Подмосковья Дмитрий Каратеев.

«Наиболее важные факторы, с которыми связано усиление боли в суставах, — это высокая влажность и низкое атмосферное давление. То есть те факторы, которые связаны с влажной погодой. Это факты обуславливают изменение сосудистого тонуса в организме, в том числе и в области суставов. Это как раз и объясняет, почему боль усиливается», — объяснил эксперт.

Кроме того, неприятные ощущения в суставах могут возникать не только из-за погодных условий, но и из-за хронического раздражения болевых рецептов, отметил Каратаев. Еще одной причиной может стать уменьшение активности в плохую погоду.

«Если действительно имеет место быть значительно усиление боли в суставах, то в этом случае можно принимать дополнительные обезболивающие. Можно пробовать местную терапию — например, мази со стероидными противовоспалительными препаратами, которые достаточно безопасны», — добавил он.

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