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Премьер Греции обвинил Путина в росте цен во всем мире

Елизавета Потейчук
23:48 07.11.2022
По данным прессы, оппозиция нарекла нынешнее повышение стоимости товаров «дороговизной Мицотакиса».
Премьер Греции обвинил Путина в росте цен во всем мире
© Фото: IMAGO Vasilis Rebapis Eurokini Globallookpress
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За рост цен во всем мире и конкретно в Греции ответственен президент России Владимир Путин. С таким заявлением выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Так, журналист телеканала ANT1 указал, что сторонники оппозиции нарекли нынешнее повышение стоимости товаров «дороговизной Мицотакиса». На фоне этого премьеру был задан вопрос, почему правительство не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости.

Политик, в свою очередь, обратил внимание, что с подобной дороговизной мир столкнулся «40 лет назад», и власти обязательно решат эту проблему.

«Нет "дороговизны Мицотакиса", есть "дороговизна Путина". Потому что если бы существовала "дороговизна Мицотакиса", то были бы также "дороговизна Макрона", "дороговизна Байдена", "дороговизна Шольца" и все другие аналогии», - объяснил Мицотакис.

Ранее Кириакос Мицотакис назвал пропастью проблему военных репараций со стороны Германии и констатировал, что вопрос по-прежнему остается нерешенным.

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