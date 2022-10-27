Премьер Греции заявил, что вопрос о репарациях со стороны Германии остается открытым

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал пропастью проблему военных репарациях со стороны Германии и констатировал, что вопрос по-прежнему остается не решенным. Об этом Мицотакис заявил во время подхода к прессе по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Что касается пропасти между нами, то ее нужно преодолеть. Я не буду скрывать, что для Афин вопрос о военных репарациях остается открытым. Особенно оккупационный кредит. Его решение было бы взаимовыгодным... Мы всегда ждем обсуждения и решения этого вопроса, безусловно, признавая трудности и юридические проблемы, связанные с прошлым. Как я уже сказал, это дебаты, которые для нас остаются актуальными. Нам не удалось найти решение этого вопроса», - подчеркнул греческий премьер.

При этом Афины признают, что отсутствие понимания по вопросу репараций «не омрачает общий уровень греко-германских отношений». Германия - один из ключевых экономических партнеров Греции, прежде по закупкам греческой сельхозпродукции, кроме того, немцы - главный потенциал для греческого туризма.

Канцлер Германии ушел от ответа на вопрос о выплате военных репараций Греции. Но ранее, как сообщает РИА Новости, в интервью газете «Та Неа» Шольц заявил, что юридически и политически вопрос репараций закрыт, признав, что в годы Второй мировой войны немцы совершили страшные преступления.

Напомним, что Греция оценивает ущерб, причиненный стране со стороны Германии в годы двух мировых войн в 318 миллиардов евро, а также требует более 107 миллиардов евро компенсации за гибель и увечья людей.

Ранее экс-глава минфина Греции Янис Варуфакис заявил о неизбежном провале Евросоюза из-за глубого кризиса.