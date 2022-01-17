Тишковец: в ночь вторника в Москве ожидается сильный снегопад

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице в ближайшие часы ожидается сильный снегопад. Он отметил, что с полуночи до середины вторника, 18 января ожидается выпадение от 8 до 13 миллиметров осадков.

«К середине ночи Москва окажется в самом центре циклонической "воронки", из-за чего осадки станут усиливаться. Пик интенсивности снегопадов прогнозируется в период с 6 до 9 утра, когда видимость в зарядах ухудшится до 1 километра и менее, снежный покров подрастет на 5 сантиметров, на дорогах заносы», - сообщил метеоролог РИА Новости.

Тишковец добавил, что «ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду». Общее количество осадков может составить одну треть месячной нормы. Также он сообщил, что прогнозируется прекращение осадков к вечеру вторника, а также усиление морозов из-за северного ветра.

Ранее другой метеоролог Александр Шувалов рассказал «Звезде» о погоде в ночь Крещения. По его словам, в этот православный праздник в столичный регион ненадолго придет мороз.