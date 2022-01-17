Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тишковец: в ночь вторника в Москве ожидается сильный снегопад

Марина Крижановская
23:48 17.01.2022
Отмечается, что обильные осадки прекратятся к вечеру вторника, 18 января.
Тишковец: в ночь вторника в Москве ожидается сильный снегопад
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице в ближайшие часы ожидается сильный снегопад. Он отметил, что с полуночи до середины вторника, 18 января ожидается выпадение от 8 до 13 миллиметров осадков.

«К середине ночи Москва окажется в самом центре циклонической "воронки", из-за чего осадки станут усиливаться. Пик интенсивности снегопадов прогнозируется в период с 6 до 9 утра, когда видимость в зарядах ухудшится до 1 километра и менее, снежный покров подрастет на 5 сантиметров, на дорогах заносы», - сообщил метеоролог РИА Новости.

Тишковец добавил, что «ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду». Общее количество осадков может составить одну треть месячной нормы. Также он сообщил, что прогнозируется прекращение осадков к вечеру вторника, а также усиление морозов из-за северного ветра.

Ранее другой метеоролог Александр Шувалов рассказал «Звезде» о погоде в ночь Крещения. По его словам, в этот православный праздник в столичный регион ненадолго придет мороз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:48 В стране и мире
Тишковец: в ночь вторника в Москве ожидается сильный снегопад
20:39 В стране и мире
СМИ: судье стало плохо на заседании по делу Порошенко
20:11 В стране и мире
Видео
На Украине сообщили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске
17:51 В стране и мире
Петербургу предсказали «вертикальный подъем» заболеваемости коронавирусом
16:29 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что плана «Б» для украинского режима не существует
Популярное
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.