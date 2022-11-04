Летевший из Грозного в Москву пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Boeing 737 подал сигнал бедствия спустя полчаса после взлета над Каспийским морем.

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Пассажирский Boeing, летевший по маршруту Грозный — Москва, подал сигнал бедствия и запросил возвращение в аэропорт вылета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию экстренных служб.

По данным собеседника агентства, Boeing 737 подал сигнал бедствия спустя полчаса после взлета над Каспийским морем. Экипаж попросил возвращения в аэропорт.

Ранее выполнявший рейс из Сочи в Уфу пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле.