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Летевший из Грозного в Москву пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Анна Касаткина
06:38 04.11.2022
Boeing 737 подал сигнал бедствия спустя полчаса после взлета над Каспийским морем.
Летевший из Грозного в Москву пассажирский Boeing подал сигнал бедствия
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Пассажирский Boeing, летевший по маршруту Грозный — Москва, подал сигнал бедствия и запросил возвращение в аэропорт вылета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию экстренных служб.

По данным собеседника агентства, Boeing 737 подал сигнал бедствия спустя полчаса после взлета над Каспийским морем. Экипаж попросил возвращения в аэропорт.

Ранее выполнявший рейс из Сочи в Уфу пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле

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