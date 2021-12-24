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Суд оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей

Елизавета Потейчук
14:28 24.12.2021
Как отметили в суде, корпорация обвиняется в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП.
Суд оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google свыше чем на семь миллиардов рублей за неоднократное неудаление запрещенного контента. Отмечается, что корпорация обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб. 00 коп.», - сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Ранее Google также был оштрафован на пять миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Также суд рассмотрит еще три протокола Роскомнадзора.

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