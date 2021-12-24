Суд оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google свыше чем на семь миллиардов рублей за неоднократное неудаление запрещенного контента. Отмечается, что корпорация обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб. 00 коп.», - сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».
Ранее Google также был оштрафован на пять миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Также суд рассмотрит еще три протокола Роскомнадзора.