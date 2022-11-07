Военные ВС РФ и Белоруссии отработали тактику ведения боя в Мулино

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Группа белорусских военнослужащих завершила обучение на Мулинском полигоне. Вместе с российскими коллегами, военные из союзного государства отрабатывали тактику ведения боя. Сначала в обороне, а потом в наступлении. Вообще, Мулинский полигон позволяет смоделировать практически любую ситуацию, которая теоретически может возникнуть во время сражения. Его размеры сопоставимы с площадью Москвы. Центр боевой подготовки отмечает 95-летие со дня основания.

Неприветливая степь стала идеальным ландшафтом, чтобы не в теории - на практике оценивать разрушительные способности и точность экспериментального на тот момент оружия. 95 лет назад на стыке Ивановской, Нижегородской и Владимирской областей основали филиал Петербуржского научно-исследовательского полигона. Испытательную площадку нарекли Гороховецким артиллерийским центром, позже неоднократно переименовывали. Сейчас этот комплекс называется 333-й центр боевой подготовки.

Его площадь соизмерима с площадью столицы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги. В прошлом году здесь разыгрывался основной тактический этап совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад».

Это уже вторая группа военных из Белоруссии прошедших обучение в мулинском учебном центре. Первая была в апреле. Тогда белорусские танкисты отрабатывали слаживание с нашими мотострелками. Сейчас наоборот - танкисты наши. На боевых машинах пехоты в прорыв идут подразделения вооруженных сил Белоруссии.

«Уровень подготовки военнослужащих обеспечивает слаживание подразделений, начиная от одиночной подготовки и заканчивая слаживания бригады», - рассказал заместитель командира батальона ВС РБ Евгений Кепурко.

Почти все задействованные в этих маневрах - срочники. Для наводчика-оператора танка Т72 Николая Маликова это третьи тактические учения с боевыми стрельбами.

«Работали сначала на тренажере, потом на технике. Сначала на не заведенной, потом на полигоне. Но когда ты сидишь в настоящей технике больше груз ответственности», - поделился наводчик-оператор Т-72Б3 ВС РФ Николай Маликов.

Артиллерийская и минометная батареи усиливают подразделения, ведущие оборону, а затем переходящие в контрнаступление. За успешную передачу профессионального мастерства инструкторов учебного центра награждают знаками отличия и грамотами Минобороны. Церемонию приурочили к 95-летию создания учебного центра.

«Офицеры, прапорщики, инструктора центра выполняют задачу не только здесь. Так же мы поставляем своих инструкторов во все виды и рода вооруженных сил для обучения в данный момент, которые не могут прибыть», - сказал командующий 333-го Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

Все в Мулинском центре делается для повышения уровня подготовки. В годы великой отечественной здесь формировали части и соединения, уходившие на фронт. В ближайшее время в учебные классы поступят новые тренажеры. Но и сейчас современная база позволяет эффективно проводить подготовку призванных из запаса в рамках частичной мобилизации.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота. Упражнения в ходе тренировок постоянно усложняют. Например, сокращают время возникновения цели или увеличивают расстояние до нее и скорость движения.