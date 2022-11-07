В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военные ВС РФ и Белоруссии отработали тактику ведения боя в Мулино

Олег Лавров
Игнат Далакян
22:26 07.11.2022
Гороховецкий артиллерийский полигон в Мулино соизмерим с площадью столицы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Группа белорусских военнослужащих завершила обучение на Мулинском полигоне. Вместе с российскими коллегами, военные из союзного государства отрабатывали тактику ведения боя. Сначала в обороне, а потом в наступлении. Вообще, Мулинский полигон позволяет смоделировать практически любую ситуацию, которая теоретически может возникнуть во время сражения. Его размеры сопоставимы с площадью Москвы. Центр боевой подготовки отмечает 95-летие со дня основания.

Неприветливая степь стала идеальным ландшафтом, чтобы не в теории - на практике оценивать разрушительные способности и точность экспериментального на тот момент оружия. 95 лет назад на стыке Ивановской, Нижегородской и Владимирской областей основали филиал Петербуржского научно-исследовательского полигона. Испытательную площадку нарекли Гороховецким артиллерийским центром, позже неоднократно переименовывали. Сейчас этот комплекс называется 333-й центр боевой подготовки.

Его площадь соизмерима с площадью столицы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги. В прошлом году здесь разыгрывался основной тактический этап совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад».

Это уже вторая группа военных из Белоруссии прошедших обучение в мулинском учебном центре. Первая была в апреле. Тогда белорусские танкисты отрабатывали слаживание с нашими мотострелками. Сейчас наоборот - танкисты наши. На боевых машинах пехоты в прорыв идут подразделения вооруженных сил Белоруссии.

«Уровень подготовки военнослужащих обеспечивает слаживание подразделений, начиная от одиночной подготовки и заканчивая слаживания бригады», - рассказал заместитель командира батальона ВС РБ Евгений Кепурко.

Почти все задействованные в этих маневрах - срочники. Для наводчика-оператора танка Т72 Николая Маликова это третьи тактические учения с боевыми стрельбами.

«Работали сначала на тренажере, потом на технике. Сначала на не заведенной, потом на полигоне. Но когда ты сидишь в настоящей технике больше груз ответственности», - поделился наводчик-оператор Т-72Б3 ВС РФ Николай Маликов.

Артиллерийская и минометная батареи усиливают подразделения, ведущие оборону, а затем переходящие в контрнаступление. За успешную передачу профессионального мастерства инструкторов учебного центра награждают знаками отличия и грамотами Минобороны. Церемонию приурочили к 95-летию создания учебного центра.

«Офицеры, прапорщики, инструктора центра выполняют задачу не только здесь. Так же мы поставляем своих инструкторов во все виды и рода вооруженных сил для обучения в данный момент, которые не могут прибыть», - сказал командующий 333-го Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

Все в Мулинском центре делается для повышения уровня подготовки. В годы великой отечественной здесь формировали части и соединения, уходившие на фронт. В ближайшее время в учебные классы поступят новые тренажеры. Но и сейчас современная база позволяет эффективно проводить подготовку призванных из запаса в рамках частичной мобилизации.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота. Упражнения в ходе тренировок постоянно усложняют. Например, сокращают время возникновения цели или увеличивают расстояние до нее и скорость движения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:44 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места трагедии в Донецке, где при обстреле боевиков погибла девочка 2008 года
19:31 В стране и мире
Песков заявил, что Путин поговорит с людьми о поддержке мобилизованных в формате отдельного мероприятия
17:27 В стране и мире
Видео
Путин посетил туристический кластер «Волжское море» в Тверской области
16:44 В стране и мире
Бастрыкин поручил проверить факты осквернения памятников в Одессе
15:32 ОПК
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний
Популярное
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.