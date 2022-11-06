Прицельный огонь по «врагу»: видео подготовки мобилизованных на полигонах Балтфлота

Упражнения в ходе тренировок постоянно усложняют. Например, сокращают время возникновения цели или увеличивают расстояние до нее и скорость движения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота в Калининградской области. Военнослужащие выполняют боевые стрельбы в составе отделений.

Бойцы оттачивают навыки ведения прицельного огня по «врагу» днем и ночью в сложных погодных условиях. Кроме стрельб в составе отделений, выполняются упражнения боевыми парами.

Занятия также проводятся в противогазах, а также ОЗК. Следует отметить, что упражнения в ходе тренировок постоянно усложняют. Например, сокращают время возникновения цели или увеличивают расстояние до нее и скорость движения.

Ранее российское военное ведомство показало кадры подготовки артиллеристов на полигоне Северного флота. На обнародованных кадрах - военнослужащие с опытом в специальной военной операции передают свои умения мобилизованным бойцам.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.