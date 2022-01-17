Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA

Нападающий сборной Польши и команды «Бавария» Роберт Левандовски завоевал титул лучшего футболиста года по версии FIFA. При выборе победителя учитывалась статистика игроков в период с 8 октября 2020 года по 7 августа 2021 года. Награждение триумфаторов проходило в онлайн-формате в швейцарском Цюрихе.

Левандовски в борьбе за награду опередил нападающего «Пари Сен-Жермен», аргентинца Лионеля Месси, а также египетского форварда английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Левандовски получил награду второй год подряд. Имя получившего награду опубликовано на странице FIFA в Twitter.

Напомним, что немец Томас Тухель, который возглавляет английский футбольный клуб «Челси», завоевал награду FIFA лучшему тренеру 2021 года в мужском футболе. Под руководством специалиста лондонцы стали обладателями Суперкубка УЕФА, а также одержали победу в Лиге Чемпионов.