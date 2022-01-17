Томас Тухель стал лучшим тренером года по версии FIFA

Немец Томас Тухель, который возглавляет английский футбольный клуб «Челси», завоевал награду FIFA лучшему тренеру 2021 года в мужском футболе. Тухель занял пост главного тренера «Челси» в январе прошлого года. Под его руководством команда стала обладателем Суперкубка УЕФА, а также одержала победу в Лиге Чемпионов.

Победителя объявили в рамках онлайн-церемонии вручения наград в швейцарском Цюрихе 17 января. Претендентами на награду также были главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник сборной Италии Роберто Манчини. Результаты награждения опубликованы на официальной странице FIFA в Twitter.

Ранее колумбийский полузащитник катарского футбольного клуба «Аль-Райян» Хамес Родригес оказал помощь своему сопернику Усману Кулибали, у которого произошел инсульт прямо во время матча 13-го тура чемпионата страны. Из-за инцидента матч был остановлен и перенесен.