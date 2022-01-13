Футболист Хамес Родригес спас жизнь сопернику с инсультом прямо во время матча

Колумбийский полузащитник катарского футбольного клуба «Аль-Райян» Хамес Родригес оказал помощь своему сопернику Усману Кулибали, у которого произошел сердечный приступ прямо во время матча 13-го тура чемпионата страны.

«Аль-Райян» и «Аль-Вакра» выясняли, кто сильнее, в рамках игры в Лиге звезд Катара, когда в первом тайме Кулибали упал в обморок. Колумбиец, бывший полузащитник «Эвертона» и «Реала» еще до прибытия медицинской бригады поправил 32-летнему футболисту голову, чтобы он мог дышать, сообщает издание Daily Mail.

Кулибали госпитализировали, в больнице спортсмену оказали помощь, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Позже представители турнира сообщили, что лига подтвердила, что игрок перенес сердечный приступ.

Из-за инцидента матч был остановлен и перенесен.