Почти 3 тысячи рейсов отменено в США из-за непогоды

В Соединенных Штатах по причине разбушевавшейся непогоды отменено около 2800 авиарейсов. Плотный дождь, мокрый и плотный снег обрушились на Восточное побережье в выходные.

Почти 95% рейсов вылетало из Международного аэропорта Шарлотты Дуглас из Северной Каролины авиакомпании American Airlines.

«В эти выходные зимний шторм ожидаемо окажет влияние на нашу деятельность, в частности на Международный аэропорт Шарлотты Дуглас», - приводит информацию телеканал CNN.

Авиакомпания также выпустила уведомление о путешествии, позволяющее пользователям, попавшим под воздействие непогоды, заново забронировать авиабилеты без комиссии. Около 74 миллионов человек были предупреждены о зимней погоде в субботу, согласно Национальному сервису прогноза погоды.

Массивный шторм приближается к востоку Соединенных Штатов со Среднего Запада. Ожидается, что в воскресенье шторм сформирует лед в некоторых частях Джорджии, Вирджинии и Каролины. Губернаторы этих штатов объявили чрезвычайное положение.

Ранее в России предупредили о штормовом ветре, метели и бушующем Охотском море. Непогодой были охвачены сразу несколько регионов России. На Сахалине за три дня выпала почти месячная норма осадков. Аэропорт закрыт: люди больше суток не могут вернуться домой.