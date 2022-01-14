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Штормовой ветер, метель и бушующее Охотское море: сразу несколько регионов России охватила непогода

Иван Линдеманн
Дария Сенникова
19:16 14.01.2022
На Сахалине за три дня разгула стихии выпала почти месячная норма осадков. Аэропорт закрыт: люди больше суток не могут вернуться домой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Сахалине бушующий третий день циклон привел к режиму ЧС. Федеральную трассу разбило ударами волн. Здания школ, поликлиник и магазинов приходится откапывать из-под снега.

Коммунальные службы, чтобы вывезти снег, стоят в пробках по шесть часов. За три дня разгула стихии выпала почти месячная норма осадков. Аэропорт закрыт: люди больше суток не могут вернуться домой.

«На табло с информацией о вылетах рейсы до Южно-Сахалинска регулярно появляются, но через несколько минут их отменяют. Очередной на 18:15 - отмена. Недавно здесь была строчка о рейсе на 16:30, его, по предварительной информации, перенесли на 20:45», - рассказала из московского аэропорта корреспондент «Звезды» Дария Сенникова.

Снегопад обрушился и на Воронежскую область. Аэродромы Западного округа военные расчищают тепловыми машинами. Техника оснащена реактивными двигателями. Благодаря ей можно очистить от льда десятки метров в минуту. Экипажи боевых самолетов и вертолетов смогут производить и взлет, и посадку.

Москву засыпать снегом начало еще вчера, сегодня в столичном регионе - метель и мокрый снег. Все из-за влияния Североатлантического циклона. Накануне утром в столице было до -20, сегодня +1. Резко упало и атмосферное давление: больше, чем на 30 миллиметров. Побит рекорд 1948 года - тогда было 719 миллиметров ртутного столба. До вечера субботы объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Калининграде из-за штормового ветра рухнули десятки деревьев. Одно упало и на территорию детского сада, когда он был открыт. Пострадавших нет. А в Северной Осетии к сложным метеоусловиям пока только готовятся. Учения по спасению пострадавших от сходов лавин отрабатывают прямо на горнолыжных склонах.

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