Грушко заявил, что НАТО знает, как ответит Москва при отказе от предложений по безопасности
Если предложения по гарантиям безопасности не будут приняты странами НАТО, то альянс знает, как ответит Россия, заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, военно-технический ответ Москвы будет зависеть от ситуации и военного потенциала другой стороны, который может быть задействован против интересов российской стороны.
«В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», - высказался дипломат в беседе с «Коммерсантом».
Также Грушко заявил, что предложения по гарантиям безопасности - это призыв «включить голову» к странам НАТО и отвести ситуацию от критической черты. Помимо этого, замминистра иностранных дел РФ отметил, что предложения России не предусматривают угрозы или ультиматума. Это лишь предостережение.