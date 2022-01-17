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Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Елизавета Потейчук
21:33 17.01.2022
В перечне указаны срочные и бессрочные противопоказания к прохождению вакцинации от COVID-19.
Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. В частности, в перечне указано, что противопоказанием к применению препаратов от COVID-19 «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» являются злокачественные новообразования.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди бессрочных противопоказаний к введению вакцин также перечислены аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и осложнения после прививок. К временным противопоказаниям отнесены острые инфекционные и вирусные заболевания.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что развитие осложнений у заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон» может произойти в первые несколько дней. Также среди симптомов нового штамма вируса глава Минздрава РФ выделил учащенное дыхание до 21-22 дыхательных движений в минуту.

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