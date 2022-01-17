Гинцбург предупредил об опасности «живой вакцины»

Любой штамм коронавируса, включая «омикрон», может служить «живой вакциной» для переболевшего человека, что, однако, не делает заболевание хорошим способом привиться. Об этом рассказал глава центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Медик обратил внимание на то, что при подобной «вакцинации» невозможно гарантировать, что все пройдет гладко в процессе приобретении иммунитета от COVID-19. Обратная ситуация наблюдается при прохождении настоящей вакцинации «Спутником V», безопасность которой доказана исследованиями.

«Осложнения от “живой вакцины” бывают разные, вплоть до летальных исходов», - цитирует ученого ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России может быть создана поливалентная вакцина на основе штаммов «дельта» и «омикрон». Об этой возможности в настоящий момент рассуждают специалисты НИЦ имени Гамалеи.