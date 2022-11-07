Le Figaro: французских солдат мучают голод и клопы на службе в Румынии

По данным французской газеты, военнослужащие «мерзнут и голодают», а функционирование контингента испытывает трудности с точки зрения логистики.

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Депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул заявили, что условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, недостойны. По их словам, французские военнослужащие «мерзнут и голодают», а функционирование контингента испытывает трудности с точки зрения логистики.

Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на парламентариев, питание у военнослужащих крайне скромное, палатки, где они проживают, не всегда отапливаются. Более того, французские солдаты сталкиваются с плохими санитарными условиями, военнослужащих мучают постельные клопы.

Ранее глава финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Североатлантический альянс рискует столкнуться с серьезным кризисом, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО одновременно.