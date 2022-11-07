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Захарова заявила, что РФ встревожена обострением вокруг Косова

Игнат Далакян
20:22 07.11.2022
Захарова заявила, что западные страны толкают ситуацию к прямому конфликту, не предпринимая действий для окончания провокаций радикалов - косовских албанцев.
Захарова заявила, что РФ встревожена обострением вокруг Косова
© Фото: Деян Симич РИА Новости
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Российская Федерация встревожена обострением вокруг Косова, западные страны толкают ситуацию к прямому конфликту, не предпринимая действий для окончания провокаций радикалов - косовских албанцев. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«Встревожены обострением обстановки вокруг Косово, где так называемые приштинские "власти" вновь сознательно нагнетают напряженность - при попустительстве либо даже прямой поддержке своих попечителей в лице Вашингтона и его европейских союзников. Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», - говорится в заявлении Захаровой.

В свою очередь, заявляет официальный представитель МИД РФ, Белград последовательно демонстрирует конструктивный подход, призывает к решению возникающих вопросов путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей. По словам Захаровой, мирный митинг в Косовской Митровице 6 ноября подтвердил массовую народную поддержку такой линии руководства Сербии.

«При этом вынужденный выход косовских сербов из краевых структур, включая полицию, считаем свидетельством их нежелания быть соучастниками преступного курса косовоалбанских "властей" в отношении сербского населения Косово, которое путем этнических чисток пытаются согнать с родной земли», - отметила Захарова.

Мария Захарова добавила, что очередное обострение происходит в условиях, когда Европейский союз, наделенный Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций ролью посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, фактически остается «безучастным, не хочет или не может разблокировать процесс».

«Исходим из абсолютного приоритета выполнения косоварами своих обязательств, зафиксированных при участии ЕС, прежде всего, в части создания обладающего полноценными исполнительными полномочиями Сообщества сербских муниципалитетов Косово как формы защиты прав и свобод местных сербов, а по сути – фактора их физического выживания», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Как заявляет Мария Захарова, Москва по-прежнему не видит альтернативы достижению Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, которое в обязательном порядке должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН.

Ранее ночью 7 ноября дома сербов забросали бутылками с зажигательной смесью. Обострении ситуации связано с недавним решением Приштины штрафовать живущих в регионе сербов за сербские автомобильные номера.

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