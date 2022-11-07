В стране и мире Первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа Игнат Далакян Хуснуллин сообщил, что сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле», - написал в своем Telegram-канале Хуснуллин. Заместитель председателя российского правительства добавил, что на готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов. Ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром. Коллега одного из подозреваемых рассказал, что из Одессы было отправлено взрывное устройство для диверсии, а в Армавире накануне происшествия разгружали впоследствии подорванную фуру. Экспертное мнение и аналитика