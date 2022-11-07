Первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа
Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле», - написал в своем Telegram-канале Хуснуллин.
Заместитель председателя российского правительства добавил, что на готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.
Ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром. Коллега одного из подозреваемых рассказал, что из Одессы было отправлено взрывное устройство для диверсии, а в Армавире накануне происшествия разгружали впоследствии подорванную фуру.