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Сэкономил миллиарды для СССР: 100 лет назад родился советский разведчик Конон Молодый

Елизавета Потейчук
19:57 17.01.2022
В частности, Конон Молодый передал в Москву сведения о противолодочной обороне НАТО и был удостоен титула сэра в Великобритании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ровно 100 лет назад родился выдающийся советский разведчик-нелегал Конон Трофимович Молодый. Именно Молодый передал России сведения о противолодочной обороне НАТО, чертежи британской атомной подводной лодки, прибор для поиска субмарин и много другое.

Кроме того, разведчик помог нашей стране сэкономить миллиарды долларов на создание новейших вооружений. В Лондоне Молодый значился под именем Гордона Лонсдейла, который успешно занимался бизнесом в сфере музыкальных автоматов.

Конон Молодый изобрел специальный замок, за что сама королева Великобритании пожаловала ему аристократический титул сэра Англии. Конон Молодый - душа компании, миллионер, вхожий в высшие круги, а еще фронтовик с несколькими медалями и орденами умел располагать к себе.

«24 июня, 344 рассвет, прорыв под Оршей после ночных налетов. Отыскали батарею Тельмаха. На фото - Конон Трофимович, мой папа, сидит и докладывает по радиосвязи вышестоящему начальству», - рассказывает сын Конона Молодого Трофим.

Ранее 100-летний ветеран войны рассказала о штурме Берлина. В частности, Зоя Дементьевна Романенко рассказала о том, как в начале войны работала на военном заводе в Москве, ночами дежурила на крышах домов, тушила зажигательные бомбы, а потом окончила курсы связистов и добровольцем ушла на фронт.

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