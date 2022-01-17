Сэкономил миллиарды для СССР: 100 лет назад родился советский разведчик Конон Молодый

Ровно 100 лет назад родился выдающийся советский разведчик-нелегал Конон Трофимович Молодый. Именно Молодый передал России сведения о противолодочной обороне НАТО, чертежи британской атомной подводной лодки, прибор для поиска субмарин и много другое.

Кроме того, разведчик помог нашей стране сэкономить миллиарды долларов на создание новейших вооружений. В Лондоне Молодый значился под именем Гордона Лонсдейла, который успешно занимался бизнесом в сфере музыкальных автоматов.

Конон Молодый изобрел специальный замок, за что сама королева Великобритании пожаловала ему аристократический титул сэра Англии. Конон Молодый - душа компании, миллионер, вхожий в высшие круги, а еще фронтовик с несколькими медалями и орденами умел располагать к себе.

«24 июня, 344 рассвет, прорыв под Оршей после ночных налетов. Отыскали батарею Тельмаха. На фото - Конон Трофимович, мой папа, сидит и докладывает по радиосвязи вышестоящему начальству», - рассказывает сын Конона Молодого Трофим.

Ранее 100-летний ветеран войны рассказала о штурме Берлина. В частности, Зоя Дементьевна Романенко рассказала о том, как в начале войны работала на военном заводе в Москве, ночами дежурила на крышах домов, тушила зажигательные бомбы, а потом окончила курсы связистов и добровольцем ушла на фронт.