«Все горело и летало»: 100-летний ветеран войны рассказала о штурме Берлина

В Москве со столетним юбилеем поздравили участницу Великой Отечественной войны Зою Дементьевну Романенко. Под окнами ее дома организовали праздник - кадеты прошли строевым маршем и исполнили песню «Служить России».

Зое Дементьевне вручили цветы и подарки, а также зачитали телеграмму от президента РФ Владимира Путина. Зоя Романенко - участница проекта «История от первого лица», в интервью для которого она рассказывает о своем жизненном пути. В частности, она говорит о том, как в начале войны работала на военном заводе в Москве, ночами дежурила на крышах домов, тушила зажигательные бомбы, а потом окончила курсы связистов и добровольцем ушла на фронт.

Романенко принимала участие в Висло-Одерской операции. Закончила войну в Чехословакии в звании гвардии сержанта.

«Это такие были бои за Берлин и с той, и с другой стороны. Все горело, и все летало, огонь летал. И я там была. Удивительно, как я осталась жива, я не знаю», - поделилась она.

После войны Зоя Романенко работала учителем в школе. Поздравить ее с юбилеем пришли ученики, а также представители районной администрации.