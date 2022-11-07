Песков заявил, что Путин поговорит с людьми о поддержке мобилизованных в формате отдельного мероприятия
Песков заявил, что об этом оповестят дополнительно.
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
Общение президента Российской Федерации Владимира Путина с людьми по поводу поддержки мобилизованных граждан пройдет в формате отдельного мероприятия, Кремль объявит о нем позднее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», - сказал представитель Кремля.
Ранее глава российского государства заявил, что 80 тысяч мобилизованных граждан уже находятся в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Президент Российской Федерации также призвал уделять внимание всем военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации для участия в СВО.