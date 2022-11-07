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Путин заявил, что 80 тысяч мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации

17:32 07.11.2022
Как уточнил президент, из этого числа около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Около 80 тысяч мобилизованных военнослужащих уже находятся в зоне спецоперации, из них около 50 тысяч участвуют в боевых действиях. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

«У нас сейчас тысяч 50 находятся в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тысяч в зоне проведения СВО. Остальные все на полигонах», - сказал он.

Президент призвал уделять внимание всем военнослужащим, мобилизованным для участия в спецоперации на Украине. Он пообещал лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой резервистов.

В конце октября Министерство обороны РФ объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации и прекращении вручения повесток. Военкоматы продолжат работать для приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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