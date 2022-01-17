Аналитик назвал сроки сертификации в ЕС «Северного потока - 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на заявления глав МИД ФРГ Анналены Бербок о приостановке сертификации в ЕС российского газопровода «Северный поток - 2». По словам эксперта, европейской стороной был запрошен дополнительный объем документов у компании-оператора «в части вновь образованной немецкой дочерней структуры». Как только документы будут поставлены, процесс сертификации возобновится.

«Это займет еще до двух месяцев у немецкого регулятора, дальше пойдет к европейскому регулятору - там это займет от двух до четырех месяцев еще... Европейцев цены на газ, видимо, не пугают. Поэтому все идет в рамках бюрократической процедуры», - цитирует RT слова специалиста.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве заявила, что «Северный поток - 2» может быть одобрен германской стороной, только если он будет соответствовать европейскому праву. Она подчеркнула, что Германия и ее партнеры «примут меры», если со стороны России последует эскалация ситуации на Украине.