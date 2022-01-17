В МИД ФРГ заявили, что «Северный поток - 2» не полностью соответствует праву ЕС

Российский газопровод «Северный поток - 2» может быть одобрен германской стороной, только если он будет соответствовать европейскому праву. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве. Она отметила, что на данный момент процесс сертификации приостановлен.

«Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается конечно тоже "Северного потока - 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен», - цитирует ТАСС слова Бербок.

Она подчеркнула, что Германия и ее партнеры «примут меры», если со стороны России последует эскалация ситуации на Украине.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер выразил мнение, что введение газопровода «Северный поток - 2» в эксплуатацию произойдет в течение этого года. Келер считает, что после введения трубопровода начнется стабилизация цен на газ, а не постоянные колебания, которые наблюдались в течение последних недель.