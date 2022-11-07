Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие сведений о тактике деятельности спецслужб РФ

В законе говорится, что данные изменения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности Федеральной службы безопасности, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, исключается из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» деятельность органов ФСБ, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ.

В законе говорится, что данные изменения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб, которая «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».

Ранее глава Российского государства заявил, что 80 тысяч мобилизованных граждан уже находятся в зоне проведения специальной военной операции России на Украине. Как уточнил Владимир Путин, около 50 тысяч человек из этого числа принимают участие в боевых действиях.