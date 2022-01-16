В Петербурге выявили максимум случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

За последние 24 часа в России выявили 29 230 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 22 731 россиянину. Скончались от инфекции 686 человек. Как отмечается, у 14,2% инфицированных болезнь протекает бессимптомно.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 3 958 новых случаев COVID-19. Для города на Неве это максимум за пандемию. Далее следует Московская область, где за сутки количество инфицированных выросло на 3 147. Наименьшее число заболевших за сутки - в Калмыкии(18), Ненецком автономном округе(6) и на Чукотке(3).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 10 803 534. За весь период зафиксировано 321 320 летальных исходов, выздоровело 9 858 615 человек.