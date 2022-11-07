Клубится дым, летают гильзы: кадры подготовки артиллеристов в Ленинградской области

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» отрабатывают задачи по ведению огня по противнику с закрытых позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры с полигона в Ленинградской области, где артиллеристы, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, восстанавливают свои навыки.

На записи с разных ракурсов видно, что резервисты ведут огонь из 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Показан процесс заряжания орудия - сначала досылается снаряд, а затем гильза с метательным зарядом.

К спусковому рычагу привязана веревка. Стреляющий стоит позади пушки на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие этот механизм, в результате производится выстрел. Во время стрельбы ствол пушки откатывается назад и возвращается обратно, а гильза вылетает из каморы и падает на землю.

В описании Минобороны сказано, что огонь ведется по мишеням, имитирующим живую силу противника, а корректировка стрельбы осуществляется с помощью беспилотников. Занятия проходят под руководством инструкторов с боевым опытом.

Также российское военное ведомство показало кадры боевой работы «Буков» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов