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Путин посетил туристический кластер «Волжское море» в Тверской области

Игнат Далакян
17:27 07.11.2022
Добраться из российской столицы до курорта можно будет по железной дороге за 1 час 20 минут, а до транспортно-пересадочного узла «Завидово» по новой ж/д ветке из Москвы начнет ходить прямая электричка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин посетил туристический кластер «Волжское море» в Тверской области.

Глава Российского государства также осмотрел макет и площадку в особой экономической зоне «Завидово», где проходит строительство пассажирского речного порта и здания речного вокзала.

Строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша началось в 2020 году. Комплекс является крупным транспортно-пересадочным узлом с инфраструктурой, объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

Порт «Завидово» станет первым, построенным в Российской Федерации за последние десятилетия. Ожидается, что он сможет принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит тысячу человек. Вне навигационного периода на зимнем хранении в порту смогут находиться около пяти туристских круизных судов и до десяти экскурсионных и прогулочных судов.

На сегодняшний день выполнены работы на сумму 1,082 миллиарда рублей. В целом стоимость монтажных работ составляет 1,249 миллиарда. Сроки реализации проекта - 2020-2022 годы.

Здание речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов планируется построить в 2023 году. Стоимость объекта площадью более 2 000 квадратных метров составляет около 425 миллионов рублей. Речной вокзал в перспективе станет стартовой точкой для большинства круизов по Волге.

Добраться из российской столицы до курорта можно будет по железной дороге за 1 час 20 минут, а до транспортно-пересадочного узла «Завидово» по новой железнодорожной ветке из Москвы начнет ходить прямая электричка. Длина железной дороги составит 15,6 километра.

Ранее правительство Российской Федерации приняло решение профинансировать из ФНБ 14 проектов на 1,5 триллиона рублей. Согласно словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, среди них трассы Москва - Нижний Новгород - Казань и Казань - Екатеринбург, Восточный полигон РЖД, подвижной состав питерского метрополитена, Центральный транспортный узел в Москве.

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