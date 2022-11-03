Правительство РФ профинансирует из ФНБ 14 проектов на 1,5 триллиона рублей

По словам Максима Решетникова, с 2014 по 2020 год за счет Фонда национального благосостояния было профинансировано 11 проектов на 750 миллиардов рублей.

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Российское правительство в 2022 году приняло решение финансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 14 проектов на 1,5 триллиона рублей. Из них профинансировано уже 500 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В этом году работу ускорили: уже приняты решения по 14 проектам на 1,5 триллиона рублей. Среди них: трассы Москва – Нижний Новгород - Казань и Казань - Екатеринбург, Восточный полигон РЖД, подвижной состав Питерского метрополитена, Центральный транспортный узел в Москве», - уточнил министр.

По его словам, правительство в ближайшее время представит российскому лидеру новые проекты для финансирования из ФНБ.

Решетников также подчеркнул, что с 2014 по 2020 год за счет ФНБ было профинансировано 11 проектов на 750 миллиардов рублей. Из них 142 миллиарда рублей уже возвращены государству с процентами. Часть средств возвращена досрочно.

В октябре российское правительство выделило Минтрансу 40,8 миллиарда рублей на строительство скоростной автомобильной дороги М-12. Денежные средства были выделены в рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай».