Минздрав РФ отверг советы европейских медиков мыться реже

© Фото: Christin Klose, dpa-tmn, Globallookpress

Минздрав РФ считает ошибочными призывы европейских медиков реже принимать душ или ванну. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прокомментировал новые гигиенические рекомендации британских медиков.

«В российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. Это часть нашего образа жизни. Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас распространяются в Европе», - процитировало РИА Новости Кузнецова.

В российском Минздраве напомнили, что соблюдение базового принципа гигиены о мытье рук перед едой и заботе о чистоте тела - это профилактика многих инфекционных заболеваний. Важность соблюдения правил гигиены подтвердила пандемия COVID-19, когда соблюдение простого правила чистых рук сохраняло жизнь и здоровье.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принимает душ ежедневно, хотя возглавляемое им федеральное правительство рекомендовало жителям страны экономить воду и энергоресурсы в связи со сложной экономической ситуацией на фоне антироссийских санкций.