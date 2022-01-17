Поезд насмерть сбил амурского тигра в Хабаровском крае

Поезд на перегоне из Авана в Котиково в Хабаровском крае насмерть сбил амурского тигра. Наезд состава на животное произошел утром в воскресенье, 16 января. Тушу амурского тигра изъяли сотрудники правоохранительных органов по Вяземскому муниципальному району. Кадры с места гибели животного опубликовал пользователь Instagram.

«В ближайшее время она будет доставлена в Уссурийск для проведения экспертизы в специализированной лаборатории», - сказано в сообщении на сайте Министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Амурский тигр находится на грани исчезновения и включен в Международную Красную книгу. Ранее туша амурского тигра была найдена в лесу в 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморья. Предварительно отмечалось, что животное погибло от огнестрельного ранения. Наказание за преступление предусматривает четыре года лишения свободы, а также штраф суммой до одного миллиона рублей.