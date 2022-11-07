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В Сочи управляющая компания временно запретила выход на балконы жильцам дома после обрушения

Игнат Далакян
16:36 07.11.2022
В 2018 году был составлен акт о ветхости данных балконов, а информация передавалась в профильный департамент, добавил представитель компании.
В Сочи управляющая компания временно запретила выход на балконы жильцам дома после обрушения
© Фото: СК РФ
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Компания, в управлении которой находится дом в Сочи, где накануне произошло обрушение балкона, вынесла предписание о временном запрете выхода жильцов на балконы в доме в целях обеспечения их безопасности. Об этом заявил представитель управляющей компании.

«Действительной управляющей компанией вынесено предписание о запрете выхода на балконы, это связано с необходимостью обеспечения безопасности людей до завершения обследования состояния балконных плит», - сообщили ТАСС в управляющей компании.

Согласно словам представителя управляющей компании, ранее проводились обследования, в 2018 году был составлен акт о ветхости данных балконов, а информация передавалась в профильный департамент.

Напомним, что в Центральном районе Сочи на улице Донской вечером 6 ноября обвалился балкон на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В результате происшествия погибли три человека - 60-летний мужчина и 37-летняя женщина, позднее скончался доставленный в больницу 46-летний пострадавший.

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