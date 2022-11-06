Два человека погибли при обрушении балкона в пятиэтажке Сочи

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В результате обрушения балкона в многоквартирном жилом доме в Сочи погибли женщина и 60-летний мужчина. Также в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован 46-летний пострадавший. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Краснодарском краю.

Отмечается, что в момент происшествия на балконе находились три человека. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

«На месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты СКР по краю, проводится осмотр места происшествия. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий произошедшего, в том числе, устанавливается техническое состояние конструкции балконной плиты», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, обрушение балкона произошло в воскресенье около семи часов вечера на улице Донской. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.