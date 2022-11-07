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Прокуратура Рима завела дело на экоактивистов, выливших суп на «Сеятеля» Ван Гога

Ирина Елагина
16:26 07.11.2022
Римская прокуратура приступила к расследованию уголовного дела в отношении экоактивистов, превративших акцию протеста в акт вандализма.
Прокуратура Рима завела дело на экоактивистов, выливших суп на «Сеятеля» Ван Гога
© Фото: Just Stop Oil, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Римская прокуратура приступила к расследованию уголовного дела в отношении экологических активистов из движения «Последнее поколение», обливших овощным супом картину «Сеятель» кисти Ван Гога на выставке в римском Палаццо Бонапарте 4 ноября. Об этом сообщило агентство askanews.

По данным СМИ, прокуратура завела уголовное дело по рапорту полиции, которая зафиксировала акт вандализма.

«Возбуждено уголовное дело за преступление, касающееся порчи, обезображивания, загрязнения и незаконного использования культурных ценностей. Речь идет о защите культурного наследия, за это преступление предусмотрено наказание от двух до пяти лет лишения свободы», - пишет СМИ.

Картина во время акции протеста не пострадала, так как была под защитным стеклом, и накануне снова вернулась в экспозицию.

Активисты движения «Последнее поколение» призывают к защите природы и отказу от использования угля и газа, так как считают, что это влияет на климат.

Напомним, что сейчас Европа переживает энергетический кризис из-за отказа от российского газа и вынуждена экономить энергоресурсы. К этому призывает и УЕФА в специально снятом ролике социальной рекламы.

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