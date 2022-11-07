УЕФА призвал болельщиков экономить свет

УЕФА в рекламном ролике показал болельщикам, как и зачем нужно экономить свет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: уефа Sven Hoppe, dpa, Globallookpress

Союз европейских футбольных ассоциаций запустил ролик, призывающий экономить электроэнергию.

В коротком видео УЕФА рассказывает, как беречь энергоресурсы и как сэкономленная энергия помогает болельщикам и футболистам. По сюжету болельщики дома у телевизора придают сил болельщикам и игрокам на стадионе. Как только дома гасят свет, закрывают дверцу холодильника или убавляют нагрев обогревателя, игра тут же оживает. А в конце социальная реклама призывает людей быть не только фанатами футбола, но и энергосбережения.

Напомним, что в условиях антироссийских санкций в Европе разразился глубокий энергокризис, жителям ЕС приходится экономить газ и свет, чтобы пережить зиму.