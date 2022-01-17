Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Союз биатлонистов РФ утвердил состав сборной на Олимпиаду в Пекине

Алексей Курильченко
15:08 17.01.2022
Состав объявил президент СБР Виктор Майгуров.
Союз биатлонистов РФ утвердил состав сборной на Олимпиаду в Пекине
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в ходе пресс-конференции объявил состав команд, которые выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине. Список спортсменов опубликован на сайте Союза.

«МУЖЧИНЫ: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.

ЖЕНЩИНЫ: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова», - сообщается на сайте СБР.

Майгуров отметил, что запасные игроки будут находиться в России и вылетят в Пекин в случае необходимости.

Ранее СМИ сообщили, что в оргкомитете зимней Олимпиады в Пекине допустили, что распространение коронавирусной инфекции может повлиять на график Игр. Официальный представитель ведомства Хуан Чунь подчеркнул, что в случае массовой передачи вируса возможны разные сценарии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:39 В стране и мире
Видео
Лавров обвинил США в дезинформации о якобы готовящейся провокации РФ на Украине
13:34 В стране и мире
Глава Коми отправил правительство республики в отставку
12:00 В стране и мире
Порошенко прибыл в здание суда Киева
11:50 В стране и мире
В ГБР Украины подтвердили попытку вручить Порошенко повестку в суд
09:21 В стране и мире
В Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
Популярное
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.