Союз биатлонистов РФ утвердил состав сборной на Олимпиаду в Пекине

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в ходе пресс-конференции объявил состав команд, которые выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине. Список спортсменов опубликован на сайте Союза.

«МУЖЧИНЫ: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын. ЖЕНЩИНЫ: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова», - сообщается на сайте СБР.

Майгуров отметил, что запасные игроки будут находиться в России и вылетят в Пекин в случае необходимости.

Ранее СМИ сообщили, что в оргкомитете зимней Олимпиады в Пекине допустили, что распространение коронавирусной инфекции может повлиять на график Игр. Официальный представитель ведомства Хуан Чунь подчеркнул, что в случае массовой передачи вируса возможны разные сценарии.