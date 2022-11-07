В Москве торжественно открыли памятник герою битвы за Москву генералу Ефремову

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В Москве состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою России, генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке столичного правительства. Датой церемонии открытия было выбрано 7 ноября - в этот день в 1941 году был проведен знаменитый военный парад на Красной площади, после которого солдаты ушли на фронт на защиту Москвы.

«33-я армия была сильно истощена, попала в окружение, значительная часть бойцов и сам Михаил Григорьевич погибли геройски... Оставшиеся живыми все-таки вышли из окружения и вынесли знамя армии, все секретные документы... Подвиг 33-й армии символичен не только с точки зрения защиты подступов к Москве, но и верности долгу, выполнения до конца поставленной задачи», - заявил на церемонии спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В 2021 году РВИО был проведен открытый конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение памятника. Лучшей была признана работа скульптора Студии военных художников им. Грекова Алексея Чебаненко. Бронзовый бюст установлен на постаменте в виде скалы, символизирующей стойкость, мужество и силу духа генерала Ефремова и воинов 33-й армии.

Ранее в Москве впервые показали публике отреставрированный памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Открытие монумента состоялось 4 ноября, в День народного единства.